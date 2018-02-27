Salih Müslim Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakıldı
Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Çekya mahkemesinin aldığı karar doğrultusunda serbest bırakıldı
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, ve geçtiğimiz günlerde Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim, mahkemeye çıkarıldı. Reuters haber ajansı Salih Müslim'in duruşmanın ardından serbest bırakıldığını duyurdu.
Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslim'in duruşması TSİ 13.00'de başladı. Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi. Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı. Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.