Dışişleri Bakanlığından ABD-Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin ABD’yle Afrin ile ilgili yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci yok

Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.Türkiye'nin ABD'yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç’e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır.”