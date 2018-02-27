Salih Müslim hakkındaki takas iddialarına Adalet Bakanından açıklama

PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in gözaltına alınmasından sonra ortaya çıkan takas haberleriyle ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklama yaptı

Çekya basını Müslim’in iadesi için ilginç bir iddiayı gündeme getirmişti. Buna göre; Çekya yönetiminin Müslim’e karşılık, Türkiye’de 2016 yılının Kasım ayından beri PKK ile bağlantılı olmak suçlarından tutuklu bulunan iki Çekya vatandaşı Miroslav Farkas ve Markéta Všelichová'yı istediği öne sürülmüştü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çekya basınında çıkan “Salih Müslim için takas iddiası” haberlerini yalanladı. Bakan Gül “Herhangi bir takas söz konusu değil” dedi.