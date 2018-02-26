26/02/2018 09:44


Zeytin Dalı harekatının 38. gününde yaşanan son gelişmeler

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan operasyonların bugün 38. günü

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekata devam ediyor. 38'inci gününe giren harekatta, teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, YPG alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor. 

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 PYD/YPG'linin öldürüldüğünü duyurdu. 


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