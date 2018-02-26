26/02/2018 09:31


Hocalı katliamı nedir ve neler yaşandı

Hocalı katliamı

613 Azerbaycan vatandaşının 26 yıl önce katledildiği katliamda 487 kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ermenilerin bin 275 kişiyi esir aldığı Hocalı katliamında, esir alınan 150 kişiden hala haber yok

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu.      Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu bağlantısını kesti.       

1992'de ocak ayının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya üç koldan saldırıya başlayan Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı. 

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.


Salih Müslim
Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarıldı
kar yağışı
Dikkat İstanbul'a kar geliyor hava sıcaklıkları düşecek
mhp haberleri
İşte MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayının ilanı
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı hakkında açıklama
bekir bozdağ
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Salih Müslim açıklaması
İlgili Haberler
zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatının 38. gününde yaşanan son gelişmeler

hocalı katliamı

Hocalı katliamının görgü tanıklarından kan donduran ifadeler

zeytin dalı harekatı

Genelkurmay Başkanlığından son dakika Afrin açıklaması

zeytin dalı harekatı

TSK'dan Zeytin Dalı harekatının 36. gününde açıklama

Son Dakika Haberleri
Salih Müslim

Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

kar yağışı

Dikkat İstanbul'a kar geliyor hava sıcaklıkları düşecek

mhp haberleri

İşte MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayının ilanı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı hakkında açıklama

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam