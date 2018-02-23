23/02/2018 14:47


Reyhanlı Davası’nda 53 kez müebbet hapis cezası verildi

reyhanlı saldırısı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişi bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti

Katliamın ardından başlatılan davada karar verildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı davada hükmünü açıkladı. Buna göre, saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 5'i çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Eskiocak'a öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ceza verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti. 


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