23/02/2018 09:39


Afrin'e giden 48 Özel Harekat Polisi için tören düzenlendi

48 Özel Harekat Polisi

İstanbul'dan Afrin'e giden 48 Özel Harekat Polisi, bu sabah düzenlenen törenle uğurlandı

Polislerin aileleri de katıldığı programda, kurban kesildi dualar edildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptığı konulmasına, “Ben ilk defa bu karşımdaki arkadaşları kıskanarak hayıflanarak konuşuyorum. Bunların hepsi nasip meselesi. Ben kıskanç bir adam değilim ama sizlere kıskanarak bakıyorum” dedi. Çalışkan, Afrin’e giden Timlerin müdürüne Türk Bayrağı ve Kuran-i Kerim teslim etti. Daha sonra polislerin bulunduğu konvoy yola çıktı.

 

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