AB'den Deniz Yücel üzerinden Türkiye'ye eleştiri

AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'de tutuklanan ve 1 yıl sonra serbest bırakılan gazeteci Deniz Yücel'in tahliyesi hakkında açıklama yaptı

Die Welt gazetesine konuşan Johannes Hahn, DW Türkçe’nin aktardığına göre Hahn, Türkiye ve Almanya vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasının Türkiye’deki hukuk devleti sorunlarıyla ilgili kaygılarını değiştirmediğini söyledi.

Binlerce insanın Türkiye’de hakkında iddianame hazırlanmaksızın tutuklu olduğunu hatırlatan Hahn, “Türkiye’deki bu ciddi hukuk devleti eksikliklerine göz yummayacağız” dedi. Hahn, “Türkiye’nin sempati toplama politikası yetersiz” ifadesini de kullandı.

Türkiye’de siyasetin yargı üzerinde etkisi olduğunu kaydeden Hahn, Türkiye’nin anayasaya göre bir hukuk devleti olduğunu ancak pratikte ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı. Hahn, Türkiye’ye üyelik yerine stratejik ortaklık teklif edilmesini de tekrar gündeme getirdi.

TÜRKİYE RAPORU AÇIKLAMASI

AB Komisyonu’nun nisanda yayınlayacağı Türkiye raporuyla ilgili olarak ise Hahn, “Eğer o zamana kadar köklü değişiklikler olmazsa, Türkiye’nin ülke raporu özellikle de hukuk devleti gelişmelerine ilişkin olarak eleştirel bir nitelik taşıyacak” dedi.

Brüksel’in Ankara’dan temel demokratik haklara saygılı olunmasını beklediğini aktaran Hahn, buna yargının bağımsızlığı, hukuk devleti ilkelerine bağlılık ve ifade özgürlüğünün de dahil olduğunu söyledi.