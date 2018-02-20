Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin görüşeceği tarih belli oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ruhani, Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşecek olan görüşmenin Nisan ayında yapılacağını duyurdu

Erdoğan, önce Putin’le, sonra da Ruhani’yle telefonda görüşmüştü. Rusya’nın açıklamasının görüşmelerden sonra gelmesi dikkat çekti. Nisandaki zirvede eğer büyük bir değişiklik olmazsa Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesi’ masada olacak. Ayrıca Soçi’de uzlaşmaya varıldığı üzere Suriye’nin yeni anayasasının da konuşulacağı tahmin ediliyor.