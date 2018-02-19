19/02/2018 10:09


Afrin operasyonunun 31. gününde yaşanan son gelişmeler

zeytin dalı harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı harekatının bugün 31. gününe girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) işbirliği ile düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı bir ayı geride bıraktı.  Harekat kapsamında Afrin’in İkidam, Şeltah ve Merseva köyleri de YPG'den alındı.TSK'den harekâtın 31'inci günü için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Zeytin Dalı harekatının başladığı günden bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1641'e yükseldi.


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