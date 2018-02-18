Zeytin Dalı harekatının 30. gününde yaşanan son gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı harekatında 30. güne girildi

Operasyonun devam ettiği bölgedeki yağış ve sis nedeniyle çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip, koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan teröristlerin mevzi, barınma, karargâh, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor.

TERÖRİSTLER LASTİK YAKIYOR

Karadan ve havadan vurularak hedefleri imha edilen teröristler, zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik lastik yakıp, sivil halkın arasına karıştıkları belirtildi. Teröristlerden temizlenen Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Darmık Dağı'ndaki yol yapım çalışması da bölgedeki sis ve yağış nedeniyle aralıklarla devam ediyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin'e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergâhı için başlanan yolun tepesinde oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, asker ve ÖSO mensuplarının karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.