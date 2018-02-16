16/02/2018 11:01


Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike

soyağacı sorgulama

e-Devlet üzerinden Alt Üst Soy Bilgisi sorgulaması yapanların bu sayfayı sosyal medya hesabından paylaşması büyük tehlike yaratıyor

Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşan vatandaşlar büyük tehlike altında. Birçok önemli kurumda büyük önem arz eden anne kızlık soyadının açık şekilde paylaşılması kötü niyetli kişilere davetiye çıkarıyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

 

soyağacı sorgulama
Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike
abd türkiye
Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi
Vergi Dairesi Başkanlığı
Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı
flaş haber
İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak
İlgili Haberler
abd türkiye

Reuters iddia etti Türkiye ABD'ye Menbiç'te ortak görev mi önerdi

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatında 28. gün, bin 551 terörist etkisiz hale getirildi

Rex Tillerson

Rex Tillerson-Erdoğan görüşmesi başladı

zeytin dalı harekatı

Sınırda hareketli saatler terör mevzileri bombalanıyor

Son Dakika Haberleri
Vergi Dairesi Başkanlığı

Ankara'daki patlamayla ilgili 7 kişi tutuklandı

flaş haber

İzmir'de eğitim uçağı düştü şehitler var

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki 18. yaş gününde servet kazanacak

isveç turist

Türkiye'yi tercih eden İsveçli turist sayısında yüzde 83'lük artış

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam