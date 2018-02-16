16/02/2018 11:01
Soy Ağacı sorgulamasını sosyal medyada paylaşanları bekleyen tehlike
e-Devlet üzerinden Alt Üst Soy Bilgisi sorgulaması yapanların bu sayfayı sosyal medya hesabından paylaşması büyük tehlike yaratıyor
Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşan vatandaşlar büyük tehlike altında. Birçok önemli kurumda büyük önem arz eden anne kızlık soyadının açık şekilde paylaşılması kötü niyetli kişilere davetiye çıkarıyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.