16/02/2018 10:22
Zeytin Dalı harekatında 28. gün, bin 551 terörist etkisiz hale getirildi
20 Ocak Cumartesi günü Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 551 oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1551 olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başlangıcından itibaren 1551 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.