15/02/2018 18:53


Rex Tillerson-Erdoğan görüşmesi başladı

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u taşıyan uçak bu akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tillerson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ABD Dışişleri Bakanı yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki mevkidaş, ortak basın toplantısı da düzenleyecek. 

İkili görüşmelerde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. 

 


Avrupa Gazete
Avrupa Gazete - 16 Şubat 2018
Spor ve Beynimiz
Spor ve Beynimizin Uyumu
Büşra Boyacı
Afrin operasyonuna görevli olarak gidiyordu, hayatını kaybetti
erdoğan ve bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri arasında sürpriz görüşme
cami saldırı
Terörist yandaşlarının camilere saldırıları sürüyor
İlgili Haberler
zeytin dalı harekatı

Sınırda hareketli saatler terör mevzileri bombalanıyor

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

Rex Tillerson

Rex Tillerson Türkiye hakkında bir açıklama daha yaptı

S-400

Rusya'dan Türkiye'nin alacağı S-400'ler hakkında bomba iddia

Son Dakika Haberleri
Avrupa Gazete

Avrupa Gazete - 16 Şubat 2018

Spor ve Beynimiz

Spor ve Beynimizin Uyumu

Büşra Boyacı

Afrin operasyonuna görevli olarak gidiyordu, hayatını kaybetti

erdoğan ve bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri arasında sürpriz görüşme

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. ...

Devam