Rex Tillerson-Erdoğan görüşmesi başladı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u taşıyan uçak bu akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tillerson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ABD Dışişleri Bakanı yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki mevkidaş, ortak basın toplantısı da düzenleyecek.
İkili görüşmelerde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.