15/02/2018 09:31


Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin dalı harekatının ilk gününden bu yana 1528 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Afrin operasyonunda bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

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