14/02/2018 19:48


Rex Tillerson Türkiye hakkında bir açıklama daha yaptı

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdünlü yetkililerle bakanlık binasında buluştu

Tillerson, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tarihi kentin (Kudüs'ün) nihai durumu müzakereler yoluyla belirlenecek." dedi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini tekrarlayan Tillerson, "ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış olduğu gibi Ürdün'ün de kutsal mekanları koruması ve görüşmelerdeki rolünü takdirle kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

TİLLERSON'DAN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türkiye'nin hâlâ ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve kendileri için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Tillerson, "Türkiye, Amerika’nın önemli bir NATO müttefikidir. Bölgede bizim için hala önemli bir ortak. Aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmamız lazım. Suriye konusunda aynı sonuçlara bağlıyız." dedi.

Tillerson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kendisini çevreleyen alanlarda olduğu gibi Suriye ve Irak'tan da tehditlerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye yönelik bu tehditleri azaltmak için nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşmeler yapmayı umuyoruz. Bence Türkiye'ye en çok fayda sağlayacak şey, Cenevre'de Suriye'yi istikrara kavuşturan başarılı barış sürecidir."

TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tillerson, 15-16 Şubat'ta, Türkiye yapacağı çalışma ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İkili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında, Tillerson’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. 


cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuray Hafiftaş paylaşımı
Kim Boutin
Kış olimpiyatlarında madalya kazanan sporcu tehdit ediliyor
Guardian
Guardian gazetesinden dev maça özel analiz
Rex Tillerson
Rex Tillerson Türkiye hakkında bir açıklama daha yaptı
Hasan Ferit Gedik
Hasan Ferit Gedik cinayetiyle ilgili görülen davada karar çıktı
İlgili Haberler
S-400

Rusya'dan Türkiye'nin alacağı S-400'ler hakkında bomba iddia

Burseya Dağı

Burseya Dağında teröristlerin tuzakları imha ediliyor

zeytin dalı harekatı

TSK açıkladı Afrin'de öldürülen terörist sayısı artıyor

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nuray Hafiftaş paylaşımı

Kim Boutin

Kış olimpiyatlarında madalya kazanan sporcu tehdit ediliyor

Guardian

Guardian gazetesinden dev maça özel analiz

Hasan Ferit Gedik

Hasan Ferit Gedik cinayetiyle ilgili görülen davada karar çıktı

 Yazarlarımız
turker erturk

Aydınlık Kalk, Ben Karanlık Yine Geldim

Yaklaşık olarak 101 yıl önce, İngiliz komutan Edmund Allenby (1861-1936) 9 Aralık 1917’de Kudüs’e girdi. Kentin kutsal kimliğine saygı duyduğu algısını yaratmak için atından indi ...

Devam