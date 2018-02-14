14/02/2018 13:16


Rusya'dan Türkiye'nin alacağı S-400'ler hakkında bomba iddia

S-400

Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 uzun menzilli füze sistemleri anlaşması daha yerine getirilmeden Rus basını flaş bir iddia ortaya attı

Rus basınında yer alan haberde, “Elimize geçen bilgilere göre Rusya ile Türkiye 2020 yılında ikinci bir S-400 anlaşmasının altına imza atacak. Bunun görüşmeleri taraflar arasında devam ediyormuş. Üstelik ikinci parti S-400 füzeleri daha kısa sürede, 2021 yılında teslim edilecekmiş. İkinci füze anlaşmasında ayrıca ortak üretim konusu ilk anlaşmadan daha ciddi bir şekilde masada bulunuyormuş” satırlarına yer verdi.

Rus basınında 'Türkiye'nin ikinci S-400 füze anlaşması için girişimler başlattığı' iddiasıyla ilgili resmi Rus makamlarından şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Türkiye ile Rusya arasında tamamlanan ilk S-400 anlaşması uyarınca füzelerin Ankara’ya 2019 yılı sonundan başlayarak 2020 yılı içerisinde teslim edilmesi örgörülüyor.


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