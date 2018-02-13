13/02/2018 10:12


Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamaya göre Zeytin Dalı harekatı başladığından bu yana bin 439 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 70 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439 olduğu kaydedildi. 


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