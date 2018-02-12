12/02/2018 21:29


Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bu yana kaç asker şehit oldu

afrin şehitleri

20 Ocak Cumartesi günü TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden bu yana 31 asker şehit oldu 143 asker ise yaralandı

TSK tarafından yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik operasyonun başlamasından bu yana teröristlere ait 627 hedefin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” denildi.

İlgili Haberler
almanya ve türkiye

Almanya'dan açıklama 'Deniz Yücel'in tutukluluğu ilişkileri zedeliyor'

şehit haberleri

TSK'dan acı haberler peş peşe geldi şehit sayısı 7'ye yükseldi

şehit haberleri

Son dakika helikopter düştü 2 asker şehit

helikopter düştü

Afrin harekatına katılan helikopter düştü

Son Dakika Haberleri
On Numara çekiliş

On numara çekiliş sonuçları belli oldu 12 Şubat 2018

binali yıldırım

Yıldırım ve Merkel görüşmesinin tarihi belli oldu

Türk bayrağı

Kosova'da Türk bayrağına büyük saygısızlık

Tarkan

Megastar'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam