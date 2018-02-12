Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden bu yana kaç asker şehit oldu

20 Ocak Cumartesi günü TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden bu yana 31 asker şehit oldu 143 asker ise yaralandı

TSK tarafından yapılan açıklamada, Afrin'e yönelik operasyonun başlamasından bu yana teröristlere ait 627 hedefin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir” denildi.