TSK'dan acı haberler peş peşe geldi şehit sayısı 7'ye yükseldi

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde düşen helikopterde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 7 oldu. 9 asker ise yaralandı

Bu aksam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 3 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 terörist de etkisiz hale getirildi. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."