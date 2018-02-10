10/02/2018 15:00


Son dakika helikopter düştü 2 asker şehit

şehit haberleri

Afrin harekatına katılan helikopter düşürülmüştü. Başbakan Binali Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Şunu söyleyebiliriz. Afrin bölgesinde görev uçuşu yapan iki ATAK helikopterimizden biri maalesef düştü. İki kahraman Silahlı Kuvvetler mensubumuz şehit oldu. Herhangi dış bir müdahaleyle düştüğü konusunda kesin bir delil yok, belge yok. Bunun araştırılması, çalışılması yapılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölgede askerlerimiz duruma hakim. Bir sıkıntı yok" dedi.

 

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