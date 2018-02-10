TSK Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1141'e ulaştığını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen

hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.Bölgeden elde edilen bilgilere göre, bugün 79 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1141'e ulaştı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.