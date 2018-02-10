10/02/2018 08:29


Savaş uçakları ve tanklar terör hedeflerini bombalıyor

Afrin operasyonu

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütüne ait hedefler TSK tarafından ateş altına alındı

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, ayrıca bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan atışlar yapılıyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor. Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.

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