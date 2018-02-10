10/02/2018 08:07


TSK'ya ait konvoy İdlib'e ulaştı

TSK konvoy

TSK'ya ait konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası nedeniyle bölgeye intikal etti

Dün akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.  Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı. Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. 

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor.  Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması. 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor. 

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

 
İlgili Haberler
Afrin operasyonu

Savaş uçakları ve tanklar terör hedeflerini bombalıyor

zeytin dalı harekatı

TSK açıkladı bin 62 terörist etkisiz hale getirildi

şehit haberleri

Afrin'den bir acı haber daha geldi

zeytin dalı harekatı

TSK Afrin'deki terör hedeflerini bombalıyor

Son Dakika Haberleri
trafik kazası

Minibüs kamyona arkadan çarptı çok sayıda ölü var

Rex Tillerson

ABD'li yetkili Tillerson'ın Türkiye ziyaretinin nedenini açıkladı

İsrail savaş uçakları

Son dakika Suriye hava sahasını ihlal eden İsrail uçakları düşürüldü

Hasan Özcan protestosu

Üniversite öğrencisinin ölümü Londra'yı ayağa kaldırdı

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam