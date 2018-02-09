TSK açıkladı bin 62 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyi Afrin'de 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtının 21. gününe kadar 1.062 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmişti. "Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. "Bölgeden elde edilen bilgilere göre, 08 Şubat 2018 tarihinde 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. "Hava harekâtı ve kara ateş destek vatıları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."