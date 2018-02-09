09/02/2018 11:59


Afrin'den bir acı haber daha geldi

şehit haberleri

Zeytin Dalı harekatından bugün acı haber geldi. Teröristlerin saldırısı sonucunda Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu şehit düştü

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güney batısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." 

23 yaşındaki Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun memleketi Hatay’daki ailesine acı haber ulaştı.Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun şehit olduğu haberini,merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde oturan ailesine, askeri yetkililer verdi. Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

 

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