09/02/2018 08:27


TSK Afrin'deki terör hedeflerini bombalıyor

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatında Afrin’deki terör örgütü hedeflerine ait hedeflere hava harekatı düzenleniyor

hava harekatı sürüyor.Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.


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