07/02/2018 12:52


TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamaya göre Zeytin Dalı harekatında bugüne kadar 999 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.  PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.  Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

 

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Ülkemiz ve insanlarımız bir büyük badirenin içinde boğuşuyor. Askerlerimiz bu karda kışta, olanaksızlıklar içinde teröristleri ve onları besleyenleri bozguna uğratarak ilerlemelertini sürdürüyor. İnşallah gittikleri gibi ...

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