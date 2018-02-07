TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son açıklamaya göre Zeytin Dalı harekatında bugüne kadar 999 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.