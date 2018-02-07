07/02/2018 11:53


Zeytin Dalı Harekatı’nın 19. gününde TSK'dan flaş açıklama

zeytin dalı harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonun 19. günüyle ilgili bilgi verdi

TSK tarafından yapılan açıklamada; “Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.” denildi.


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