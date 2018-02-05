Erdoğan ve Papa görüşmesine damga vuran hediyeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Francesco Vatikan'da bu sabah bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nın kütüphanesinde 09:30'da başlaması planlanan görüşme, Erdoğan'ın gecikmesi nedeniyle yaklaşık 20 dakika geç başladı. Erdoğan'ın Papa ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Papa'nın geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi de yaklaşık 30 dakika sürmüştü. Papa-Putin görüşmesi 50 dakika, 2014'teki Obama görüşmesi ile ise 1 saat kadar sürmüştü.

Görüşmenin sonunda Erdoğan Papa'ya, İstanbul panoramasının resmedildiği bir çini tablo ile ayrıca Mevlana'nın Mesnevisi ve Mevlana'yla ilgili birkaç kitap da hediye etti.

Papa ise Erdoğan'a, üzerinde "barış meleğinin şeytanı boğarken görüldüğü" bir madalyon hediye etti. Papa'nın bu sırada "Bu madalyon, barış ve adalete dayalı bir dünyayı temsil ediyor" dediği duyuldu.

Erdoğan ise bu hediyeyi teşekkür ederek kabul etti.

Papa'nın diğer hediyeleri arasında Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nın gravürü, kendi yazdığı ekonomik adaletsizlik ve çevre sorunları hakkındaki genelgesi "Laudato Si" ve Dünya Barış Günü için yayımladığı "göçmenler ve mülteciler" konulu mesajı da yer aldı.

Papa ile Erdoğan'ın tercümanlar eşliğinde başbaşa yaptığı görüşmenin ardından Papa Türk heyetini de selamladı. Papa, heyetin ayrılmasının ardından Erdoğan ve eşine salonun kapısına kadar eşlik etti. Bu sırada Emine Erdoğan'ın İngilizce olarak "Nice to meet you" (Sizinle tanıştığıma memnun oldum) dediği duyuldu. Papa'nın cevabı duyulamazken Erdoğan da Türkçe olarak "Biz de dua bekliyoruz" dedikten sonra salondan ayrıldı. Papa hemen her görüşmesinin sonunda konuklarına "Lütfen benim için dua edin" diyor.

Trump'ın Kudüs kararı yakınlaştırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası Vatikan ve Türkiye'den benzer tepkiler gelmesi iki yönetimi yakınlaştırmıştı. Erdoğan'ın Kudüs konusunu görüşmek üzere Aralık ayında iki kez telefonla aradığı Papa ile görüşme talebinde de bulunması sonrası iki lider bugün bir araya geldi. Görüşmede, Kudüs meselesinin yanı sıra, Vatikan-Türkiye ilişkileri, Suriye'deki savaş, Türkiye ve Ortadoğu'daki Hristiyanların durumu ve İslamofobi gibi konuların da ele alınması bekleniyordu.

Erdoğan'ın Vatikan'ı ziyaret edeceğinin açıklanmasının ardından İtalyan basınından, insan hakları örgütlerinden ve bazı siyasetçilerden Papa'ya, Türkiye'de yaşanan hak ihlalleri ile Afrin'deki operasyonla ilgili kaygıları dile getirmesi çağrıları da gelmişti.

Papa ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Vatikan'ın başbakanı konumundaki Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de bir araya geldi.

Erdoğan Vatikan'ın ardından Roma'da resmi görüşmelerde bulunacak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşecek. Erdoğan ve beraberindeki heyetin akşam saatlerinde de İtalyan yatırımcılarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da yer aldığı bir heyet eşlik ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe