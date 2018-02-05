Hollanda'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek karar

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizi çözmek için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Hollanda Ankara'daki Hollanda Büyükelçisi'ni geri çekme, Türkiye'nin Lahey'deki Büyükelçisi'ne de 'izin vermeme' kararı verdi

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi; “Hollanda hükümeti, Mart 2017’den beri Türkiye’de görev yapmasına izin verilmeyen Hollanda’nın Ankara Büyükelçisini resmen geri çekme kararı aldı. Hollanda’nın artık Türkiye’de bir Büyükelçisi olmaması nedeniyle de, Türkiye’nin Hollanda’ya yeni bir Büyükelçi atamasına izin verilmeyecektir. Bu mesaj, Lahey’deki Türk Maslahatgüzarına da resmen iletilmiştir. Bu durum, Türkiye ile yapılan görüşmelere de bir duraklama getirmektedir.”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz yılın Mart ayında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, referandum çalışması için gittiği Hollanda’da, sınırdışı edilmiş ve Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz yaşanmıştı.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij, Ankara tarafından “bir müddet Ankara’ya dönmemesi için” uyarılmıştı. Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler, bir yıldır fiilen maslahatgüzar seviyesinde seyrediyordu.