05/02/2018 11:15


Afrin operasyonunda 17. gün, kritik nokta teröristlerden temizlendi

Sorke Köyü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 20 Ocak Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatında bugün 17. güne girildi. TSK, bugün yaşanan gelişmeleri duyurdu

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 05 Şubat 2018 tarihinde, 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur.

Öte yandan sosyal medyada ÖSO'ya yakın hesaplar Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Racu'nun batısındaki Sorke Köyü'nü de teröristlerden temizlediğini duyurdu.

 

Türk Tabipleri Birliği
TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'nde
ziyamet karaca
Kanser hastası anne şehit oğluna böyle veda etti
erdoğan ve papa
Erdoğan ve Papa görüşmesine damga vuran hediyeler
hollanda
Hollanda'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek karar
İran cumhurbaşkanlığı
Son dakika İran Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı
İlgili Haberler
Türk Tabipleri Birliği

TTB Merkez Konseyi üyeleri Ankara Adliyesi'nde

erdoğan ve papa

Erdoğan ve Papa görüşmesine damga vuran hediyeler

hollanda

Hollanda'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek karar

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 17. gününde TSK'dan önemli açıklama

Son Dakika Haberleri
ziyamet karaca

Kanser hastası anne şehit oğluna böyle veda etti

İran cumhurbaşkanlığı

Son dakika İran Cumhurbaşkanlığı ofisine saldırı

Gençlerbirliği Beşiktaş

Gençlerbirliği Beşiktaş kupa maçı canlı yayın bilgileri

cumhurbaşkanı erdoğan

Erdoğan ile Papa arasındaki ilk diyalog

 Yazarlarımız
vatan oz

Ambargolar ve Aktarmalı Uçuşlar

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  (KKTC) vatandaşları, ülkelerine yaptıkları uçuşlarda mutlaka eziyete uğruyor. Herkes uçak yolculuklarında rahatça doğrudan memleketlerine giderken KKTC vatandaşları dur, ...

Devam