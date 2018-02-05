Afrin operasyonunda 17. gün, kritik nokta teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik 20 Ocak Cumartesi günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatında bugün 17. güne girildi. TSK, bugün yaşanan gelişmeleri duyurdu

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 05 Şubat 2018 tarihinde, 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur.

Öte yandan sosyal medyada ÖSO'ya yakın hesaplar Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Racu'nun batısındaki Sorke Köyü'nü de teröristlerden temizlediğini duyurdu.