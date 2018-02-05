Zeytin Dalı Harekatı’nın 17. gününde TSK'dan önemli açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yapılan son açıklamaya göre harekatın 17. gününe girilirken toplamda 947 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin Afrin bölgesini terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda 17. güne girildi. Mehmetçik ve ÖSO kolkola bölgeyi temizleme çalışmalarını sürdürüyor. TSK, operasyonla ilgili yaptığı son açıklamada şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947’ye çıktığını duyurdu.