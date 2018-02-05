05/02/2018 07:28


Zeytin Dalı Harekatı'ndan bir acı haber daha geldi 2 asker şehit

zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı Harekatında bugün 17. güne girilirken dün acı bir haber geldi. Operasyonlarda 2 asker şehit düşerken 5 asker de yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.


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