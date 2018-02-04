04/02/2018 13:01


Zeytin Dalı harekatının 16. günü etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

zeytin dalı harekatı

Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı harekatının 16. gününe kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre hava harekatıyla beraber terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edildi. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü. Yapılan açıklamada “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur" denildi.

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