04/02/2018 12:57


Çatışmalar sürüyor, Huruz Dağı da teröristlerden alındı

Huruz Dağı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO güçleri tarafından gece saatlerinde başlatılan operasyon sonucunda stratejik Huruz Dağı da alındı. Dağın yakınındaki teröristlere yönelik operasyon ise devam ediyor

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 31 nokta örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:  "Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü"

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