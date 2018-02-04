CHP’nin 36. Olağan Kurultayında ikinci gün

CHP'de dün yapılan Genel Başkanlık seçimlerinin ardından bugün de Parti Meclisi seçimleri yapılacak

Ankara Spor salonu 500'ü aşkın adayın seçim propagandası nedeniyle renkli görüntülere sahne oldu. 60 kişilik Parti Meclisi için aday olan 500'den fazla CHP'li, kendilerini delegelere gösterebilmek, oylarını alabilmek için pankartlar, standlar, kalem ya da tişörtlerle kampanya yapıyorlar. Adayların bazıları, ellerinde isimlerini taşıyan pankartlarla 10'ar kişilik grupları, isimlerine salonda gezdiriyorlar.

PM adaylarının bir bölümü kampanyaları ile kendilerini göstermeye çalışırken, asıl pazarlıklar telefon başında, ya da Ankara'nın çeşitli köşelerindeki otellerde, bürolarda yapılıyor.

CHP'nin kritik isimleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “telefonunu” bekliyorlar.

Gelecek olan telefon, CHP'nin önde gelen tanınmış isimlerin, eski yöneticilerin ya da milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun “anahtar listesine” girip girmeyeceklerini gösterecek.

PM SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Genellikle “çarşaf liste”nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM’ye giriyor.