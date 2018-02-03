03/02/2018 07:42


Komando Türk bayrağını Darmık Dağının zirvesine dikti

Darmık dağı

TSK'nın ÖSO birlikleri ile yürüttüğü Afrin'deki operasyonda dün önemli bir nokta daha ele geçirildi. Burseya Dağı gibi stratejik öneme sahip olan Darmık Dağı, Türk komandoları tarafından ele geçirildi

Komandolar, Burseya Dağı’ndan daha yüksek olması nedeniyle Afrin’i kuş bakışı görme özelliğine sahip Darmık’ın zirvesine Türk bayrağı dikti. Harekâta katılan 57’nci Komando Taburu’ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin “Türk milletine armağandır” diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görüldü. Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin “Darmık Dağı alındı, karşımız Kilis’in sınırından başlayarak Türk toprakları” dedi. Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen diğer komandolar yer aldı. Görüntü Anadolu Ajansı tarafından yayınlandı. Darmık yamaçlarında ilerleyişin yolunu açan Ali Bekki köyü daha önce terör örgütünden alınmıştı.

Darmık Dağı’nın alınmasıyla, kara birliklerinin kuzeyden Afrin’e doğru ilerleyişi de hız kazanmaya başladı. Nitekim dün Darmık’ın karşısında bulunan Kilis’teki sınır hattında bekleyen çok sayıda tankın içeriye girdiği gözlendi. Kaynaklar, Burseya Dağı’nın alınmasıyla doğu, Darmık’ın alınmasıyla da kuzey yönünden Afrin’e inmede önemli engellerin ortadan kalktığını, açık arazide mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yapılarak kontrollü bir şekilde Afrin’e doğru ilerleyişin süreceğini söylediler. Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı’nda da birlikler üs kurma çalışmalarını sürdürürken, ele geçirilen köylere de ÖSO güçleri yerleştirildi. 

 

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