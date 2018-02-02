Afrin Harekatında 14. gün, etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre Afrin operasyonu başladığı günden bu yana 823 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklama şöyle: 'Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.'