02/02/2018 09:58


TSK Kuzey Irak'taki terör hedeflerini imha etti

hava harekatı

Kuzey Irak'ın Hakurk, Avaşin, Basyan bölgelerindeki terör hedefleri TSK tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildi

TSK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk /Avaşin/Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 01 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

 

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