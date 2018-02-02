02/02/2018 09:41


TSK açıkladı etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

zeytin dalı harekatı

TSK tarafından 20 Ocak tarihinde başlatılan Zeytin Dalı harekatının ilk gününden bu yana 811 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”


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