Ankara'daki şiddetli patlamada sabotaj şüphesi

Ankara'nın Çukurambar semtinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde dün akşam meydana gelen patlama birçok ilçeden duyuldu. Patlama sonucunda 3 kişi yaralanırken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu

Patlamanın nedenini ilk olarak doğalgaz sıkışması diye açıklayan Vali Topaca, gecenin ilerleyen saatlerinde yapılan çalışmalarda, olayda sabotaj ihtimalinin ağırlık kazandığını söyledi. Topaca gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Herhangi bir can kaybının olmaması, maddi hasarlı bir patlama olması, bizi bir nebze olsun rahatlatıyor. Umarım bundan sonra bu tür şeylerle karşılaşmayız, tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı, onun üzerinde çalışıyoruz. Emniyetten arkadaşlarımız çalışıyor ama sabotaj ihtimali daha güçlü görünüyor.”

EMNİYETTEN YOĞUN ÇALIŞMA

Vali Topaca'nın sabatoj ihtimali açıklaması sonrasında bölgede polis ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttükleri gözlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince binayı gören güvenlik kameraları incelemeye alındı, sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamaya ilişkin tüm delilleri emniyette detaylı olarak incelenmek üzere topladı.