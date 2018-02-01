01/02/2018 17:09


Teröristlerin elindeki kritik bölge ele geçirildi

Bülbül belde

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin'de, Bülbül belde merkezi TSK ve ÖSO tarafından teröristler kurtarıldı

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in kuzey kesimlerindeki Bülbül belde merkezine öğle saatlerinde başlattıkları operasyonu başarıyla tamamladı. Bülbül, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin ilçesinde PYD/PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. Beldenin diğer kesimlerine yönelen operasyonlar sürüyor.

Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi. Harekatın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Bülbül beldesi merkezinin yanısıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirdi. 

TERÖR ÖRGÜTÜ KAN TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani’de kan toplamaya çalışıyor. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırıyor. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar’dan da duyuluyor.

Dün başta Darmık Dağı olmak üzere Afrin’in değişik bölgelerine yönelik operasyonda 78 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay’dan harekatla ilgili yapılan son açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

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