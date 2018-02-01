01/02/2018 12:20


Son dakika TSK ve ÖSO Raco'ya ilerliyor

Raco dağı

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatında 13. güne girildi

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Hatay ile Kilis’ten giriş yaptığı Afrin kırsalındaki köylerle stratejik Burseya Dağı’nı ele geçirdikten sonra yeni hedeflerine doğru ilerleyişine devam ederken Ali Kar Köyü’nün de teröristlerden temizlendiği açıklandı.

RACO'YA İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 13. gününde sürüyor. Teröristlerin yaptıkları yığınaklarla savunma hattı oluşturduğu stratejik öneme sahip Raco beldesine hakim tepeler kontrol altına alınırken, Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin de Raco'ya ilerleyişi devam etti.

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