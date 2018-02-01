Teröristlerin yerin 6 metre altındaki gizli tüneli bulundu

Afrin operasyonu kapsamında TSK ve ÖSO birlikleri tarafından teröristlerden temizlenen Kastel Cündo köyünde, hainlere ait gizli tünel bulundu

TSK ve ÖSO'nun 28 Ocak'ta ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde devam eden aramalarda, önceki gün, teröristlerin, savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı ortaya çıkarılmıştı.Köydeki aramalarda, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi istikametinde kazılmış yeni bir tünele daha rastlandı.İki katlı binanın zemin katından kazılmaya başlanan ve yerin 6 metre derinliğine kadar inen tünel görenleri şaşırttı.Örgüt mensuplarının toplanma alanı olduğu anlaşılan tünelin uzunluğunun 50 metreyi bulduğu tespit edildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda, Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından teröristler, Kastel Cündo köyüne çekilmişti. Köy civarındaki mevzi ve gözetleme kulelerinin Türk savaş uçakları tarafından vurulmasının ardından TSK ve ÖSO'nun kara unsurlarının ilerlemesiyle köy ele geçirilmişti.