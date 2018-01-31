31/01/2018 13:05


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin Afrin'i konuştu

erdoğan ve putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'deki gelişmeleri konuştu

Soçi´de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye´yle ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi.

İki lider, Ulusal Diyalog Kongresi´nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çektiği kaydedildi. Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana´nın yanı sıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyi´nin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladıkları belirtildi. Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib´te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye´nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin´le bilgi paylaşımında da bulunduğu belirtildi. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri bildirildi.


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