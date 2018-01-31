TSK'dan Afrin operasyonuyla ilgili son dakika açıklaması

31/01/2018 10:48


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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı harekatının 12. gününde önemli bir açıklama yayınladı

TSK tarafından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Zeytin Dalı harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

 

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