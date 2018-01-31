Türk askeri konvoyuna saldırı düzenlendi 1 asker şehit

İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre 1 askerin şehit olduğu öğrenildi

TSK yapılan açıklamada ”İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Yasin Tanboğa'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.