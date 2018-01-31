31/01/2018 08:09


Türk askeri konvoyuna saldırı düzenlendi 1 asker şehit

idlib haberleri

İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi. TSK tarafından yapılan açıklamaya göre 1 askerin şehit olduğu öğrenildi

TSK yapılan açıklamada ”İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Yasin Tanboğa'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.

İlgili Haberler
Zeytin Dalı Harekatı

Son dakika TSK'dan kimyasal silah açıklaması

Zeytin Dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatının 11. gününde son dakika gelişmeleri

Zeytin Dalı Harekatı

Son dakika bir kritik nokta daha ele geçirildi

zeytin dalı harekatı

Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri
financial times

FT yazıyor 'TBB'ye yönelik gözaltılar Avrupa'da kaygıları artıracak'

sıcak hava

Kar beklerken yaz geliyor sıcaklıklar 20 dereceye ulaşacak

Süper Mavi Kanlı Ay

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi

Wikie

Katil balina Wikie dünyanın konuşabilen ilk balinası

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Siyah - Beyaz

Merhabalar, Bu hafta yılın en kısa ayına merhaba diyoruz. Bakalım bu hafta Londra’da neler oluyor.   VOTES FOR WOMEN - KADINLARA OY Bundan tam 100 yıl önce, 1918’de Birleşik ...

Devam