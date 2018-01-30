Zeytin Dalı harekatının 11. gününde son dakika gelişmeleri

TSK unsurları tarafından desteklenen ÖSO güçleri Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede kontrolü aldı

Bu sabah saat 10:51 civarında Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri savaş uçaklarınca bombalanırken, Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor. Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken, top sesleri Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRI

10:43 Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi. Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 10.20 sıralarında Şıh Mehmet Mahallesi'ne roket atıldı. Zeytinliğe isabet eden ve patlayan roket can ya da mal kaybına neden olmadı.Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis'e 20 roket atıldı, biri Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

10:38 Hakimiyetin tamamen sağlandığı stratejik Burseya Dağı’nda tuzaklanan patlayıcıların imhası sürerken, çatışmalar Bafelyun Tepesi yönüne kaydı. Burseya Dağına birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrinin batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Genelkurmay Başkanlığı’nca, ’Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 649 olduğu açıklandı.