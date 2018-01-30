30/01/2018 10:39


Son dakika bir kritik nokta daha ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında TSK'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı güçler Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede kontrolü ele geçirdi

Operasyon devam ederken çıkan çatışmalarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgenin kontrolünün sağlanmasının ardından sızma girişiminde bulunan teröristlerden 5'i daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi. 

Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti.

 

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